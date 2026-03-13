Hoteles en venta en Baden Baden, Alemania

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Hotel boutique en el corazón de Baden-Baden - una inversión en el ambiente de uno de los mej…
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Hotel boutique en el centro de Baden-Baden - una instalación de inversión premiumEn venta es…
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Hotel en una zona tranquila de Baden-Baden - instalaciones de hotel operativo con infraestru…
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Hotel-restaurante en Baden-Baden con vistas a los viñedos - hotel listo y negocio de restaur…
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Hotel en el prestigioso distrito de Baden-Baden - un objeto de inversión con el potencial de…
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Oportunidad de Inversión en Baden-Baden – Hotel Operativo en un Hotel PrestigiosoEn venta es…
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