Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Residencial
  4. Adosado
  5. Campo de golf

Adosados cerca del club de golf en Venta en Georgia

Batumi
23
Ayara
66
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir