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Estudios con Terraza en venta en Tiflis, Georgia

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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Tiflis, Georgia
Estudio 1 habitación
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/70
VR Vake Sky Tower - Fashion AvenueNuevo símbolo arquitectónico de Tbilisi en el prestigioso …
$110,600
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Estudio 1 habitación en Tiflis, Georgia
Estudio 1 habitación
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/70
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue es un gran proyecto multifuncional en uno de los distrito…
$119,600
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Estudio en Tiflis, Georgia
Estudio
Tiflis, Georgia
Área 38 m²
Piso 4/5
$194,968
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Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

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con Vista a la montaña
con Piscina
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