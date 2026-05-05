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Estudios cerca del club de golf en venta en Tiflis, Georgia

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Estudio 1 habitación en Tiflis, Georgia
Estudio 1 habitación
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo…
$175,000
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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