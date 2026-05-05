Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Tiflis, Georgia

;
áticos
8
apartamentos de varios niveles
4
estudios
75
1 habitación
896
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Tiflis, Georgia
Apartamento
Tiflis, Georgia
Área 69 m²
Piso 2/14
Estoy vendiendo apartamento 2+1 con vido en el mar.📍 Ubicación: RUM, hilo Novogo Buljvara🏢 📐…
$112,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir