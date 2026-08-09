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Propiedades residenciales en venta en Samegrelo-Zemo Svaneti, Georgia

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3 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en 12, Georgia
Casa 6 habitaciones
12, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Número de plantas 2
Una casa única en venta en el corazón de la tranquila y acogedora ciudad de Poti en la costa…
$130,000
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Apartamento en 24, Georgia
Apartamento
24, Georgia
Área 65 m²
Piso 5/5
✨ Lote raro en el corazón residencial de Batumi: amplitud y estilo opuesto a "Hopa"Amplio ap…
$85,000
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Casa 8 habitaciones en Senaki, Georgia
Casa 8 habitaciones
Senaki, Georgia
Dormitorios 8
Área 354 m²
Número de plantas 3
Senaki, Tamar Street 26 está en venta una casa privada de tres pisos de 354 metros cuadrados…
$49,200
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Samegrelo-Zemo Svaneti, Georgia

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