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Apartamentos con Jardín en venta en Municipio de Ozurgueti, Georgia

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Ureki
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3 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 3/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$175,000
VAT
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Estudio 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Estudio 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 5/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$98,300
VAT
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Apartamento 1 habitación en Municipio de Ozurgueti, Georgia
Apartamento 1 habitación
Municipio de Ozurgueti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/12
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la pri…
$141,192
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TekceTekce
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Tipos de propiedades en Municipio de Ozurgueti

estudios
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipio de Ozurgueti, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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