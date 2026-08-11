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Villas en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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Villa en Ortabatumi, Georgia
Villa
Ortabatumi, Georgia
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Villa 6 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Villa 6 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Número de plantas 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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