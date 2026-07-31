  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Municipio de Kaspi

Obra nueva en venta en Municipio de Kaspi

;
apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Mostrar todo Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Georgia
de
$141,900
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Hermosos apartamentos con decoración y sin en los suburbios de Tbilisi en pisos altos 11-12 con vistas a la montaña.Calefacción, gas.El desarrollador ofrece un Euroremeont, es posible comprar sin reparación.El apartamento está totalmente equipado con electrodomésticos y muebles, materiales d…
Agencia
Consulting VP Park SRL
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir