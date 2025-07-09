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Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Samtredo, Georgia
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Última actualización: 27/7/26

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Hermosos apartamentos con decoración y sin en los suburbios de Tbilisi en pisos altos 11-12 con vistas a la montaña.

Calefacción, gas.

El desarrollador ofrece un Euroremeont, es posible comprar sin reparación.

El apartamento está totalmente equipado con electrodomésticos y muebles, materiales de los fabricantes europeos.

Es posible comprar una hipoteca durante 10 años a 6,6% anual en euros y 7,5% anual en dólares estadounidenses.

Compra remota en línea y navegación en línea está disponible.

Ayudamos a abrir cuentas en bancos de Sakartvello y TVS.

En el barrio residencial hay una empresa de gestión que alquila apartamentos cuando no vive allí por 5-6% anual.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
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Samtredo, Georgia

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Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Georgia
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