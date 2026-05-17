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Villas en la montaña en venta en Kajetia, Georgia

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1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en , Georgia
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Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
Schuchmann Bodegas Château Villas & SPA es una estación de vino con 120 ha viñedos, bodega, …
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Desarrollador
Schuhmann Real Estate
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Kajetia, Georgia

con Jardín
con Terraza
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