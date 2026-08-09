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Propiedades residenciales en venta en Imericia, Georgia

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Kutaisi
3
5 propiedades total found
Habitación en Mghvimevi, Georgia
Habitación
Mghvimevi, Georgia
Piso 14
$37,000
VAT
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Desarrollador
ELT Building
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en 15, Georgia
Estudio 1 habitación
15, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 3/7
Espacioso estudio en venta en el corazón de Old Batumi, a poca distancia de Europe Square!El…
$136,000
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Apartamento 2 habitaciones en 52, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
52, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 43/50
Venta apartamento de lujo de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 78 metros cu…
$399,087
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 3 habitaciones en Kutaisi, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kutaisi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 6/8
The apartment   with a panoramic view in the premium class project in one of the central pro…
$67,830
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Estudio 2 habitaciones en Kutaisi, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kutaisi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 7/8
Venta de un apartamento con vista panorámica en un proyecto premium en una de las avenidas c…
$50,745
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Tipos de propiedades en Imericia

apartamentos

Parámetros de las propiedades en Imericia, Georgia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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