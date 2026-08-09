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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Bordzhomi, Georgia

;
Bakuriani
20
Borjomi
7
27 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Akaki Tsereteli II turn, Georgia
Estudio 1 habitación
Akaki Tsereteli II turn, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/6
Los apartamentos están en venta en el complejo hotelero Orbi Palace Bakuriani, situado en la…
$30,240
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Apartamento 3 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/5
Posada Bakuriani — Este es un hotel situado en la ciudad de Bakuriani. El establecimiento cu…
$117,000
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Casa de campo 3 habitaciones en Borjomi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Borjomi, Georgia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Número de plantas 1
Una casa de tres habitaciones está en venta en Bakuriani, adyacente a los edificios 6 y 7 de…
$49,500
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Estudio 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/5
Situado junto a un parque forestal y una pista de esquí, Crystal Wood es parte del área de C…
$100,000
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/5
Apartamento reformado en venta en Bakuriani en DidveliUbicación: 46 Trialeti Street, con dos…
$51,700
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Apartamento 3 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 3 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 4/4
Apartamento en venta en el edificio "Mziuri Valley" en Bakuriani, 61 metros cuadrados.El esp…
$53,900
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Apartamento 2 habitaciones en Borjomi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Borjomi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 5/5
La venta es un apartamento reformado de dos habitaciones en Bakuriani, en el noveno edificio…
$49,997
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/3
Venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de dos habitaciones d…
$48,000
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Casa 8 habitaciones en Borjomi, Georgia
Casa 8 habitaciones
Borjomi, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 501 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa con terreno en la orilla izquierda del pintoresco río Kura - la calle prin…
$197,000
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Estudio 1 habitación en Borjomi, Georgia
Estudio 1 habitación
Borjomi, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/5
La venta es un apartamento reformado de dos habitaciones en Bakuriani, en el noveno edificio…
$34,000
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/2
Venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de una habitación de …
$37,200
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/3
Venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de dos habitaciones d…
$43,200
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
Venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de dos habitaciones d…
$40,800
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/3
En venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de 53 m2 luminoso …
$51,600
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Estudio 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Estudio 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 3/5
Posada Bakuriani: es un hotel ubicado en la ciudad de Bakuriani. Cuenta con salón compartido…
$52,300
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Apartamento 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Apartamento 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 5/6
Renovado apartamento de 33 metros cuadrados en venta en Bakuriani, en el noveno edificio del…
$36,300
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Estudio 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Estudio 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 5/5
Posada Bakuriani — Este es un hotel situado en la ciudad de Bakuriani. El establecimiento cu…
$58,000
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Casa de campo 6 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa de campo de dos plantas en venta en Bakuriani Superficie: 127 m2 en estado de estruc…
$120,000
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Estudio 1 habitación en Borjomi, Georgia
Estudio 1 habitación
Borjomi, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 5/5
Un apartamento reformado de tipo estudio, de 33 metros cuadrados está en venta en Bakuriani,…
$35,000
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Estudio 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Estudio 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2/5
Posada Bakuriani: es un hotel ubicado en la ciudad de Bakuriani. Cuenta con salón compartido…
$50,500
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Estudio 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Estudio 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/5
Posada Bakuriani: es un hotel ubicado en la ciudad de Bakuriani. Cuenta con salón compartido…
$73,400
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Apartamento 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Apartamento 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/6
Los apartamentos están en venta en el complejo hotelero Orbi Palace Bakuriani, situado en el…
$33,900
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Casa de campo 1 habitación en Borjomi, Georgia
Casa de campo 1 habitación
Borjomi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Bakuriani, cerca de los edificios de pasajeros 6 y 7Total - 3 habitaciones,…
$51,700
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Apartamento 1 habitación en Bakuriani, Georgia
Apartamento 1 habitación
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2/3
En venta en un edificio de nueva construcción, apartamento residencial de tipo estudio de 26…
$28,800
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/3
Se vende apartamento residencial de 2 habitaciones en estado de estructura negra en Borjomi.…
$45,000
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Apartamento 2 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/1
Venta en un edificio de nueva construcción, un apartamento residencial de dos habitaciones d…
$60,000
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Casa en Borjomi, Georgia
Casa
Borjomi, Georgia
Área 890 m²
Número de plantas 4
Una casa privada de 590 metros cuadrados con una parcela de 300 metros cuadrados está en ven…
$150,000
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Tipos de propiedades en Municipio de Bordzhomi

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Bordzhomi, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
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