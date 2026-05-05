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Estudios cerca del club de golf en venta en Batumi, Georgia

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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/24
MHOFUNCTIONAL HOUSE COMPLECTION with A SPORTIVE OUTLANDEstadio multideporte para el fútbol.E…
$38,125
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

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