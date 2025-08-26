Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Terraza

Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Batumi, Georgia

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 9 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 9 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 5
Descripción En Batumi, en la calle. Zurab Gorgiladze, en pleno centro, se vende un lujoso a…
Precio en demanda
