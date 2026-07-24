Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Adigeni
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Adigeni, Georgia

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 3 314 m² en Adigeni, Georgia
Propiedad comercial 3 314 m²
Adigeni, Georgia
Área 3 314 m²
📍 Parcela de inversión de tierra 3,314 metros cuadrados con edificios - AdigeniParcela no ag…
$250,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SAMO GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir