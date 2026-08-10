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Propiedades residenciales en venta en Abjasia, Georgia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Psyrdzkha, Georgia
Villa 5 habitaciones
Psyrdzkha, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Premium villas with panoramic views, comfortable living conditions on the Black Sea coast. F…
$446,175
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