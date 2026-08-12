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Propiedades residenciales en venta en Francia metropolitana, Francia

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Cannes
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Burdeos
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Antibes
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Provenza-Alpes-Costa Azul
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Castillo 7 habitaciones en Vexin normand, Francia
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Castillo 7 habitaciones
Vexin normand, Francia
Dormitorios 7
El castillo del siglo XIX "Chateau Princess de Turienne" - Elegancia de la era y confort mod…
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Аталанта
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Casa 6 habitaciones en 130, Francia
UP UP
Casa 6 habitaciones
130, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa tradicional de estilo Quercy, construida en 1819 y completamente renovada. Esta espa…
$432,619
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Vendedor particular
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Apartamento 4 habitaciones en Argeles sur Mer, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Argeles sur Mer, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$470,574
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$377,621
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Apartamento 3 habitaciones en Impasse des Colombes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Impasse des Colombes, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$462,561
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Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$109,151
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Apartamento 2 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$241,947
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Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 2
Área 53 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$312,322
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
📍 Nice – Avenue des Arènes de CimiezCosto:265.000 €Luz a la venta.Apartamento de 3 habitacio…
$314,608
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Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
La zona de estar es popular debido a su historia y grandes fachadas. Situado en el corazón d…
$436,181
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Apartamento 2 habitaciones en Hayange, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Hayange, Francia
Dormitorios 2
Área 33 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$333,004
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Apartamento 3 habitaciones en La Rochela, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Rochela, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
Descubra nuestro nuevo espacio de vida, situado a unos diez minutos en bicicleta del centro …
$448,846
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Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barcares, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barcares, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$232,382
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Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$214,373
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 16
Silencio Apartamentos
$353,221
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Piso 6
Silencio Apartamentos
$181,723
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Apartamento 3 habitaciones en Tolosa, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tolosa, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
El apartamento está situado en el barrio Maleper de Toulouse. La zona de estar con vistas al…
$311,392
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Castillo en Chatellerault, Francia
Castillo
Chatellerault, Francia
Hermoso castillo del siglo XIX, 5 dormitorios y baños, rodeado de un gran parque, casa de hu…
$1,28M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 1
Vivir en Clermont-Ferrand para disfrutar de la calidad de vida ofrecida por Auvergne atrae c…
$197,525
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
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Apartamento 4 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Croix, Francia
Dormitorios 4
Piso 2
Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
$824,957
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