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Propiedades residenciales en venta en Alta Francia, Francia

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Lille
626
Roubaix
400
Tourcoing
134
Montreuil sur Mer
90
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717 propiedades total found
Castillo 20 habitaciones en Allee du Franc Marche, Francia
Castillo 20 habitaciones
Allee du Franc Marche, Francia
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 700 m²
Propiedad histórica única "Little Versailles", Departamento de Somme, FranciaUna verdadera o…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Silencio Apartamentos
$172,834
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$104,216
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$98,489
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
La famosa perla de arquitectura y decoración, que ha decorado interiores para generaciones, …
$324,580
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Apartamento 4 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 4
Área 72 m²
Piso 1
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$249,811
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Apartamento 2 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$182,516
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Apartamento 4 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$312,748
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$96,199
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Apartamento 2 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Silencio Apartamentos
$206,239
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$97,345
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$287,441
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Apartamento 3 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$264,336
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$101,926
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 4
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$232,382
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$171,382
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Apartamento 2 habitaciones en Lille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lille, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$287,573
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$104,216
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$95,055
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Apartamento 4 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$303,841
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Apartamento 3 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$238,192
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$261,430
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Apartamento 2 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$190,747
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$95,055
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$315,807
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Silencio Apartamentos
$194,620
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Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$235,868
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Apartamento 3 habitaciones en 272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
272 Domidom Berck sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$257,557
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Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$274,017
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Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$97,345
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