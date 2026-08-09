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Propiedades residenciales en venta en Troyes, Francia

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apartamentos
125
125 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$390,054
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Apartamento 4 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 4
Área 90 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$684,017
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$379,829
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 53 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$503,921
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$399,233
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Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 76 m²
Silencio Apartamentos
$651,251
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Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 76 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$577,818
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 32 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$363,911
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$380,758
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 26 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$270,725
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$448,033
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$389,821
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$508,452
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$351,827
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Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 87 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$620,925
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$541,799
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$386,916
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 42 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$357,636
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$271,771
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 53 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$469,761
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$267,472
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Apartamento 4 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$556,904
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$237,495
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Piso 2
Silencio Apartamentos
$344,390
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Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$479,405
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Apartamento 1 habitacion en Troyes, Francia
Apartamento 1 habitacion
Troyes, Francia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$287,224
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Apartamento 5 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 5
Área 108 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$647,068
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$464,532
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Apartamento 2 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$387,381
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Apartamento 3 habitaciones en Troyes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Troyes, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$549,352
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Parámetros de las propiedades en Troyes, Francia

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