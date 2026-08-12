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Apartamentos en venta en Francia metropolitana, Francia

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Cannes
39
Burdeos
775
Antibes
96
Provenza-Alpes-Costa Azul
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11 692 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Argeles sur Mer, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Argeles sur Mer, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$470,574
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Apartamento 3 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$377,621
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Apartamento 3 habitaciones en Impasse des Colombes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Impasse des Colombes, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$462,561
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitacion en La Valette du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Valette du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$109,151
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Apartamento 2 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$241,947
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 2
Área 53 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$312,322
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
📍 Nice – Avenue des Arènes de CimiezCosto:265.000 €Luz a la venta.Apartamento de 3 habitacio…
$314,608
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Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
La zona de estar es popular debido a su historia y grandes fachadas. Situado en el corazón d…
$436,181
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Apartamento 2 habitaciones en Hayange, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Hayange, Francia
Dormitorios 2
Área 33 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$333,004
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Apartamento 3 habitaciones en La Rochela, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Rochela, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
Descubra nuestro nuevo espacio de vida, situado a unos diez minutos en bicicleta del centro …
$448,846
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barcares, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barcares, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$232,382
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Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
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Apartamento 2 habitaciones en Donville les Bains, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Donville les Bains, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$214,373
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 16
Silencio Apartamentos
$353,221
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Piso 6
Silencio Apartamentos
$181,723
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Apartamento 3 habitaciones en Tolosa, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tolosa, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 4
El apartamento está situado en el barrio Maleper de Toulouse. La zona de estar con vistas al…
$311,392
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Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 1
Vivir en Clermont-Ferrand para disfrutar de la calidad de vida ofrecida por Auvergne atrae c…
$197,525
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
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Apartamento 4 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Croix, Francia
Dormitorios 4
Piso 2
Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
$824,957
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Apartamento 2 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$264,916
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 93 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$331,726
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Apartamento 3 habitaciones en Bayona, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Bayona, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$471,736
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Apartamento 2 habitaciones en Briancon, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Briancon, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$244,001
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Apartamento 2 habitaciones en Hayange, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Hayange, Francia
Dormitorios 2
Área 32 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$371,463
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Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
💶 119.000 €📍 Francia, Niza (06000), centro de la ciudad, distrito de Vernier, Rue Trachel🏡 E…
$138,352
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Apartamento 1 habitacion en La Rochela, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Rochela, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$187,532
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Apartamento 4 habitaciones en Marseille, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Marseille, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$370,844
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barcares, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barcares, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$226,573
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