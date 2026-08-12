Casas en Venta en Francia metropolitana, Francia

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Castillo 7 habitaciones en Vexin normand, Francia
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Castillo 7 habitaciones
Vexin normand, Francia
Dormitorios 7
El castillo del siglo XIX "Chateau Princess de Turienne" - Elegancia de la era y confort mod…
$4,57M
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Casa 6 habitaciones en 130, Francia
UP UP
Casa 6 habitaciones
130, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa tradicional de estilo Quercy, construida en 1819 y completamente renovada. Esta espa…
$432,619
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Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
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Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Castillo en Chatellerault, Francia
Castillo
Chatellerault, Francia
Hermoso castillo del siglo XIX, 5 dormitorios y baños, rodeado de un gran parque, casa de hu…
$1,28M
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Casa en Francia metropolitana, Francia
Casa
Francia metropolitana, Francia
Precio en demanda
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Castillo 30 habitaciones en , Francia
Castillo 30 habitaciones
, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Una rara oferta en el mercado de prestigiosas propiedades inmobiliarias en Francia es un cas…
$2,11M
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Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
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Castillo 7 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 7 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Castillo de lujo del siglo XIX con un dominio de caballo ✨A sólo 2 horas de París y 20 minut…
$6,56M
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Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Casa 6 habitaciones en Sagy, Francia
Casa 6 habitaciones
Sagy, Francia
Dormitorios 6
Área 800 m²
Número de plantas 2
Castillos del Loira, AnjouLa perla de estilo neogótico, un ejemplo de restauración de alta c…
$5,09M
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Castillo 14 habitaciones en Les Ulis, Francia
Castillo 14 habitaciones
Les Ulis, Francia
Habitaciones 14
Número de plantas 3
Castillo de Bella Durmiente mirando en un lago espejo.Tal vez uno de los castillos más impre…
$15,07M
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Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Castillo 6 habitaciones en Lisieux, Francia
Castillo 6 habitaciones
Lisieux, Francia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Un castillo elegante. Normandía, 1p20 de París, 40min Deauville.Cazando a Manoir Louis XV.Su…
$3,14M
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$539,127
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Casa grande 25 habitaciones en París, Francia
Casa grande 25 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 900 m²
Una verdadera obra maestra de la época Belle Epoque, esta magnífica Mansión, escondida en lo…
Precio en demanda
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Casa 30 habitaciones en Chemin de Bluche, Francia
Casa 30 habitaciones
Chemin de Bluche, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 7 000 m²
El castillo de Millemont es una obra maestra de la historia francesa a 45 minutos de París. …
Precio en demanda
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Castillo en Vimoutiers, Francia
Castillo
Vimoutiers, Francia
Número de plantas 3
Normandía, famosos impresionistas de Willf Giverny, a 45 minutos de París.El castillo de fin…
$4,22M
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Villa en Saint Tropez, Francia
Villa
Saint Tropez, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa arquitectónica de estilo provenzal con vistas panorámicas al mar - cerrado Domaine de …
$4,16M
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Casa 18 habitaciones en Francia metropolitana, Francia
Casa 18 habitaciones
Francia metropolitana, Francia
Habitaciones 18
Área 1 400 m²
Número de plantas 3
Normandía.El castillo del siglo XIX, como si fuera de los cuentos de hadas de Pierrot.Intere…
$6,06M
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Castillo 6 habitaciones en Rue des Bolliets, Francia
Castillo 6 habitaciones
Rue des Bolliets, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 900 m²
Castillo excepcional del siglo XIII en Savoy - cerca de la frontera de SuizaEste castillo Sa…
Precio en demanda
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Villa en Vence, Francia
Villa
Vence, Francia
Oportunidad rara – Extraordinaria Valor en la Riviera FrancesaElegante villa moderna en Venc…
$1,16M
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Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Villa en Rue de Creil, Francia
Villa
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 5
Área 90 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$285,830
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Castillo 15 habitaciones en Impasse des Bouils, Francia
Castillo 15 habitaciones
Impasse des Bouils, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 250 m²
Castillo histórico del siglo XVIII - una finca excepcional en excelente estadoEntre Nantes y…
$4,92M
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Casa 8 habitaciones en Thonon les Bains, Francia
Casa 8 habitaciones
Thonon les Bains, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 3
Amazing lakefront property in Thonon-Les-Bains area!Cerca del puerto de Rives y el barrio de…
$2,68M
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Tipos de propiedades en Francia metropolitana

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