Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Lille
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Lille, Francia

;
Roubaix
400
Tourcoing
134
Croix
32
Loos
15
Mostrar más
626 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Croix, Francia
Dormitorios 4
Piso 2
Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
$824,957
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 3
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$207,982
Dejar una solicitud
Villa en Rue de Creil, Francia
Villa
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 5
Área 90 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$285,830
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$284,668
Dejar una solicitud
Villa en Rue de Creil, Francia
Villa
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 5
Área 90 m²
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$297,449
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$198,493
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 4
$170,801
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$140,397
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$266,659
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Loos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Loos, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$97,601
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$207,982
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$206,820
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Rue de Creil, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Rue de Creil, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 2
Aproveche nuestras ofertas únicas: casa adosada, mansión o apartamento que le guste. El espa…
$161,506
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 2
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$207,982
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$100,780
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 3
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$261,430
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 4
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$326,497
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lille, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lille, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
La zona de estar se encuentra en una zona con un vehículo privilegiado y espacios verdes. La…
$252,135
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$97,345
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 4
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$248,184
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$268,401
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
$95,055
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tourcoing, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tourcoing, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$237,224
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$96,199
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roubaix, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roubaix, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$97,345
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 3
$261,430
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Croix, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Croix, Francia
Dormitorios 3
Menos de 10 km al noreste de Lille, descubra nuestro nuevo espacio habitable en Croix, rodea…
$540,289
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 3
Área 58 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$247,874
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Place dAmiens, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Place dAmiens, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 4
La zona de estar ofrece habitaciones de 2 habitaciones y 3 habitaciones con plaza de aparcam…
$211,468
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lille, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lille, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 1
La zona de estar se encuentra en una zona con un vehículo privilegiado y espacios verdes. La…
$297,217
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Lille

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lille, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir