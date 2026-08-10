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Propiedades residenciales en venta en Auvergne Rhone Alpes, Francia

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Lyon
493
Annecy
400
Clermont Ferrand
364
Grenoble
212
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2 329 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en La Verpilliere, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Verpilliere, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 2
La zona de estar está cerca de todas las comodidades (tiendas, farmacias, restaurantes, etc.…
$297,449
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Apartamento 2 habitaciones en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 2
Área 32 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$198,493
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Apartamento 3 habitaciones en Corbas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Corbas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$327,891
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 3
Área 55 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$353,221
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$245,362
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Apartamento 2 habitaciones en Bron, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Bron, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$253,297
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Apartamento 2 habitaciones en Decines Charpieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Decines Charpieu, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
Aproveche todos los beneficios de una inversión de residencia gestionada: altos rendimientos…
$257,793
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 8
Silencio Apartamentos
$448,962
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Apartamento 4 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 4
Área 82 m²
Piso 6
Silencio Apartamentos
$565,154
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Castillo 6 habitaciones en Rue des Bolliets, Francia
Castillo 6 habitaciones
Rue des Bolliets, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 900 m²
Castillo excepcional del siglo XIII en Savoy - cerca de la frontera de SuizaEste castillo Sa…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$354,151
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 2
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$372,393
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Apartamento 2 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$391,564
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Apartamento 3 habitaciones en Rumilly, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rumilly, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$291,446
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Apartamento 3 habitaciones en Grenoble, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Grenoble, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
A 13 minutos del centro de la ciudad en coche o bicicleta en una carretera verde, este nuevo…
$257,944
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Apartamento 2 habitaciones en Cognin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cognin, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$267,240
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Apartamento 2 habitaciones en Chambery, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Chambery, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$286,992
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Apartamento 4 habitaciones en Annecy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Annecy, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Piso 4
Participa en la creación de viviendas en el centro de Annecy. Esta es una zona residencial e…
$669,261
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Casa 8 habitaciones en Thonon les Bains, Francia
Casa 8 habitaciones
Thonon les Bains, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Número de plantas 3
Amazing lakefront property in Thonon-Les-Bains area!Cerca del puerto de Rives y el barrio de…
$2,68M
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Castillo 10 habitaciones en Anjou, Francia
Castillo 10 habitaciones
Anjou, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Magnífico castillo del siglo XIX en venta en AnjouEn una zona pintoresca y tranquila, al sal…
Precio en demanda
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Castillo 8 habitaciones en 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Castillo 8 habitaciones
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Dormitorios 8
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Un castillo único a 10 km del centro de Ginebra en el lado francés, a 3 km del lago Leman.El…
$14,93M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Clermont Ferrand, Francia
Apartamento 1 habitacion
Clermont Ferrand, Francia
Dormitorios 1
Área 37 m²
La zona de estar es popular debido a su historia y grandes fachadas. Situado en el corazón d…
$309,301
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Apartamento 2 habitaciones en Sciez, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sciez, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$282,891
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Estudio 1 habitacion en Lyon, Francia
Estudio 1 habitacion
Lyon, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 4
confidencialidad Studio
$81,915
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Apartamento 4 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$277,116
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Apartamento 2 habitaciones en Gleize, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Gleize, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Las fachadas modernas subliman el pedimento de la antigua cooperativa, tiendas al pie del es…
$246,433
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$249,857
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Apartamento 3 habitaciones en Rumilly, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Rumilly, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$296,287
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$364,840
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Apartamento 3 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 4
En Lyon 3, a 10 minutos de Par-Dieu, tiene lugar un nuevo programa. Ofrecemos 34 apartamento…
$483,355
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