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Propiedades residenciales en venta en Tours, Francia

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La Riche
314
326 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 3
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$252,135
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Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 5
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$189,392
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TekceTekce
Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 6
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$310,230
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 1
Descubre un nuevo espacio habitable en La Riche, situado en el corazón de la ciudad, frente …
$312,554
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 5
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$447,336
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$98,736
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$91,827
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 6
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$255,620
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
En Tours, los apartamentos se venden en la zona de San Radegond, muy popular entre las famil…
$231,220
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Piso 5
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$316,040
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$359,031
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$350,897
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 78 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$269,563
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$87,669
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$91,430
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$245,163
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 2
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$176,611
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 6
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$389,240
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 6
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$389,240
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$94,640
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 81 m²
Piso 2
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$356,707
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 25 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$217,649
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$206,495
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$360,192
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 39 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$248,649
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 2
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$88,302
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 4
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$312,554
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 78 m²
Piso 5
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$275,769
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Tipos de propiedades en Tours

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Tours, Francia

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