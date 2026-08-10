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Propiedades residenciales en venta en Burdeos, Francia

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Lormont
52
Villenave dOrnon
47
Saint Medard en Jalles
41
Gradignan
14
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789 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
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Apartamento 4 habitaciones en Burdeos, Francia
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Burdeos, Francia
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Sainte Eulalie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sainte Eulalie, Francia
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Apartamento 5 habitaciones en Gradignan, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Gradignan, Francia
Dormitorios 5
Área 98 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Lormont, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lormont, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$191,715
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Piso 3
Silencio Apartamentos
$176,146
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Apartamento 3 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 77 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Villenave dOrnon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Villenave dOrnon, Francia
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Área 64 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Burdeos, Francia
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Apartamento 5 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 5
Área 98 m²
Piso 6
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$517,050
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Apartamento 3 habitaciones en Lormont, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lormont, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 5
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$260,462
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Apartamento 3 habitaciones en Burdeos, Francia
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Burdeos, Francia
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Burdeos, la capital de la metrópoli, Burdeos concentra varios activos que lo convierten en u…
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Medard en Jalles, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Medard en Jalles, Francia
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Área 41 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
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Apartamento 4 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 2
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$468,250
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Apartamento 2 habitaciones en Sainte Eulalie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sainte Eulalie, Francia
Dormitorios 2
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$336,141
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Apartamento 3 habitaciones en Lormont, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Lormont, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 6
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$290,478
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Apartamento 2 habitaciones en Sainte Eulalie, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sainte Eulalie, Francia
Dormitorios 2
Área 36 m²
En el corazón de los campos de la uva de Burdeos, la antigua abadía cisterciensa, una casa b…
$320,920
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Apartamento 3 habitaciones en Sainte Eulalie, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sainte Eulalie, Francia
Dormitorios 3
Área 87 m²
En el corazón de los viñedos de Burdeos, la antigua abadía cisterciense, una casa burguesa d…
$604,542
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 2
Área 49 m²
Silencio Apartamentos
$359,728
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Apartamento 3 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Silencio Apartamentos
$595,547
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Apartamento 3 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$378,783
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 3
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Medard en Jalles, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Medard en Jalles, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$305,970
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$181,723
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Burdeos, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Silencio Apartamentos
$348,573
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Villa en Burdeos, Francia
Villa
Burdeos, Francia
Dormitorios 5
Área 100 m²
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$485,679
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Apartamento 2 habitaciones en Burdeos, Francia
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Burdeos, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
Burdeos, la capital de la metrópoli, Burdeos concentra varios activos que lo convierten en u…
$302,097
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Apartamento 1 habitacion en Burdeos, Francia
Apartamento 1 habitacion
Burdeos, Francia
Dormitorios 1
Piso 3
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$180,329
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