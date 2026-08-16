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Propiedades residenciales en venta en Montpellier, Francia

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Mauguio
85
Sete
7
466 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Silencio Apartamentos
$243,056
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Apartamento 3 habitaciones en Castries, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Castries, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Descubra nuestro espacio habitable de nuevos apartamentos situados en Castries. 15 km al est…
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$337,326
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 16 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$170,685
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Apartamento 3 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$270,144
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 4
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$274,908
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Apartamento 1 habitacion en Sete, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sete, Francia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$242,491
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Silencio Apartamentos
$278,859
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Estudio 1 habitacion en Montpellier, Francia
Estudio 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 30 m²
Piso 1
confidencialidad Studio
$241,097
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Apartamento 4 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$563,411
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$338,929
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Apartamento 3 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 3
Área 78 m²
Crear el espacio habitable del mañana es la tarea del desarrollo. Inventa nuevos servicios e…
$342,764
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$209,919
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Apartamento 2 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$250,811
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Estudio 1 habitacion en Montpellier, Francia
Estudio 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 1
confidencialidad Studio
$242,026
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$184,860
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Apartamento 4 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 4
Área 94 m²
Silencio Apartamentos
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 1
Rodeado de parques naturales y situado cerca del mar, Montpellier se considera ahora la sépt…
$468,099
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Apartamento 3 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
En el centro de la zona más deseable de Montpellier, es el mejor lugar para vivir. Como part…
$393,841
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 17 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$171,730
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Apartamento 1 habitacion en Mauguio, Francia
Apartamento 1 habitacion
Mauguio, Francia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$226,491
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 4
Crear el espacio habitable del mañana es la tarea del desarrollo. Inventa nuevos servicios e…
$306,745
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Montpellier, una ciudad atractiva y dinámica, es valorada por estudiantes e investigadores p…
$257,944
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$214,567
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Apartamento 3 habitaciones en Mauguio, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Mauguio, Francia
Dormitorios 3
Área 56 m²
Silencio Apartamentos
$296,099
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$221,731
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 4
Crear el espacio habitable del mañana es la tarea del desarrollo. Inventa nuevos servicios e…
$290,478
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$182,536
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 5
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$309,068
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