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Propiedades residenciales en venta en Centro, Francia

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Tours
326
La Riche
314
Chartres
25
354 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ecumenical and Artistic Center, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ecumenical and Artistic Center, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$463,022
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
El castillo del siglo XIX en excelente estado a 15 km de Tours, Valle del Loira.El castillo …
$1,62M
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Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Castillo 9 habitaciones en Chemin de Crux, Francia
Castillo 9 habitaciones
Chemin de Crux, Francia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Castillo Histórico Excepcional - Francia Central (Berry)El singular castillo histórico, prop…
$4,55M
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Silencio Apartamentos
$253,297
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 21 m²
Silencio Apartamentos
$187,393
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TekceTekce
Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$227,735
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Apartamento 3 habitaciones en Ecumenical and Artistic Center, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ecumenical and Artistic Center, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$342,764
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 85 m²
La zona de estar está diseñada para ofrecer un entorno único, que incluye amplios senderos y…
$362,516
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$235,868
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Castillo 9 habitaciones en Blois, Francia
Castillo 9 habitaciones
Blois, Francia
Dormitorios 9
Área 600 m²
Número de plantas 3
Castillo del siglo XIX en el corazón del Valle del Loira, a 15 km de Blois.El castillo con u…
$1,82M
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$206,495
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Apartamento 3 habitaciones en Ecumenical and Artistic Center, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ecumenical and Artistic Center, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$312,554
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Este magnífico complejo hotelero de 3 * está situado en un parque arbolado de 5,5 hectáreas …
$1,24M
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$94,640
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 4
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$312,554
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 1
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$404,345
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$348,573
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Apartamento 3 habitaciones en Ecumenical and Artistic Center, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ecumenical and Artistic Center, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$312,554
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Apartamento 4 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 4 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 4
Área 75 m²
Piso 3
En Tours, los apartamentos se venden en la zona de San Radegond, muy popular entre las famil…
$346,250
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$209,562
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Apartamento 2 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 2 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$323,011
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 4
En el Tour Centre ofrecemos una dirección estratégica para su inversión inmobiliaria. Comple…
$95,802
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$168,431
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$360,192
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 5
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$342,764
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Castillo 17 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 17 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 17
Área 1 200 m²
Castillo de Turen SurCastillo 17 habitaciones 11 habitaciones 1200 m2Situado a orillas del r…
$1,80M
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Apartamento 3 habitaciones en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 3 habitaciones
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 2
Zona ecológica moderna de Bomont-Chovo. Excelente calidad arquitectónica, ofrece un espacio …
$386,916
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Apartamento 1 habitacion en 82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Apartamento 1 habitacion
82 Tesla Center Tours La Riche, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Silencio Apartamentos
$180,143
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