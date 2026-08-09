Propiedades residenciales en venta en Occitania, Francia

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Perpiñán
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Ales
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1 301 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en 130, Francia
UP UP
Casa 6 habitaciones
130, Francia
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa tradicional de estilo Quercy, construida en 1819 y completamente renovada. Esta espa…
$432,619
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Apartamento 4 habitaciones en Ramonville Saint Agne, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ramonville Saint Agne, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 1
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Toulouse es la capital de Occitania y tiene todo. Es la cuna de la innovación en el aeroespa…
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Tolosa, Francia
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Tolosa, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Pont de Peyre, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pont de Peyre, Francia
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Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Pont de Peyre, Francia
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Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Beziers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Beziers, Francia
Dormitorios 3
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Piso 3
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Apartamento 4 habitaciones
Le Grau du Roi, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
Apartamento 1 habitacion
Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 20 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 3
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Apartamento 3 habitaciones en Castries, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Castries, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Castries, Francia
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Apartamento 1 habitacion en Montpellier, Francia
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Argeles sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Tolosa, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Tolosa, Francia
Dormitorios 3
Área 88 m²
Piso 5
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Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
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Ales, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
Piso 1
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Apartamento 3 habitaciones en Montpellier, Francia
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Montpellier, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 4
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Apartamento 2 habitaciones en Montpellier, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Montpellier, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 4
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$216,406
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Apartamento 3 habitaciones en Tolosa, Francia
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Tolosa, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Tolosa, Francia
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Estudio 1 habitacion en Montpellier, Francia
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Montpellier, Francia
Dormitorios 1
Área 18 m²
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confidencialidad Studio
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Apartamento 2 habitaciones en Le Barcares, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Le Barcares, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Marseillan, Francia
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Marseillan, Francia
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Piso 1
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$225,411
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Apartamento 1 habitacion en Ales, Francia
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Ales, Francia
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Piso 1
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$109,220
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Piso 4
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$263,560
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