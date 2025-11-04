Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Demos Polis Chrysochous, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Argaka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Argaka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Demos Polis Chrysochous, Chipre

con Jardín