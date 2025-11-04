Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Demos Polis Chrysochous, Chipre

Apartamento 5 habitaciones en Argaka, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Argaka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
por mes
Parámetros de las propiedades en Demos Polis Chrysochous, Chipre

