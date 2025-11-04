Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Demos Polis Chrysochous, Chipre

5 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Argaka, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Argaka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Argaka, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Argaka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 650 m²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Pomos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pomos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Enjoy the luxury of living right next to the beach. This charming detached house by the coa…
$1,510
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
This spacious and comfortable apartment is available for rent and offers ample space and con…
$987
por mes
Dejar una solicitud
