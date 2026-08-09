Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Split-Dalmatia County
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Split Dalmatia County, Croacia

;
Split
29
Grad Makarska
76
Opcina Okrug
124
Makarska
76
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
307 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$582,655
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$440,487
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Ático A6 con azotea, vistas, garaje, cerca de la playa El edificio residencial se constru…
$533,440
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$399,414
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$185,700
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S13 en la tercera planta en un nuevo…
$527,270
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un apartamento de dos habitaciones S6 en la segunda planta de un edificio moderno d…
$257,099
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S14 en la tercera planta en un nuevo…
$585,856
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Trogir, isla de Čiovo, con orientación…
$305,929
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo proyecto en Okrug Gornji, 14 apartamentos, S1 Vendemos 14 apartamentos en un nuevo …
$284,288
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Nuevo proyecto en Okrug Gornji, 14 apartamentos, S5 Vendemos 14 apartamentos en un nuevo …
$279,286
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji. Construcción moderna y d…
$224,630
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/4
El Residence Hills de Makarska es un complejo residencial de vanguardia que aporta una innov…
$321,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$284,868
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$379,824
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento S2 en la primera planta, directamente por el mar y la playa…
$600,091
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Apartamento de lujo en el primer piso S2, a 200 m del mar. Vendemos un apartamento de luj…
$427,392
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea S3 Vendemos un ático de lujo S3 con terraza en la …
$629,216
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$605,472
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento S4 en la primera planta de un edificio de nueva construcción en Okru…
$293,403
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581,499
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 333 m²
Apartamento de lujo en planta baja S1, piscina privada Vendemos un apartamento de lujo S1…
$534,240
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Se vende el apartamento S4 en la primera planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug G…
$313,525
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$379,824
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento de dos habitaciones S4 en la primera planta de un edificio moderno d…
$245,413
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Apartamento S4 en venta en la primera planta de un edificio en Seget Donji El apartamento…
$231,165
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Trogir, isla de Čiovo, con orientación…
$564,792
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un apartamento S3 en la primera planta, segunda fila al mar y la playa, Ok…
$647,157
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 4
Vendemos un apartamento S2 en la planta baja con jardín, ascensor, piscina, en una ubicación…
$384,727
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento ático con una terraza en la azotea S8 en la tercera planta …
$585,856
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Split Dalmatia County

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Split Dalmatia County, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir