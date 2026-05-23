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Apartamentos del mar en venta en Grad Rijeka, Croacia

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1 habitación
11
2 habitaciones
20
3 habitaciones
20
4 habitaciones
5
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26 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 4
Un apartamento está en venta en Škurinje con una superficie total de 68,57 m2, situado en la…
$238,458
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Apartamento de lujo en la segunda planta de un nuevo edificio con 98.37 m2 de espac…
$746,976
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2960
$563,105
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Apartamento no. 3, tipo 2 dormitorios + salón, se ofrece a la venta, situado…
$919,355
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 5
En venta se encuentra un amplio y luminoso apartamento situado en el corazón de Rijeka, a so…
$256,270
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 4
Cerca del centro de Rijeka, hay un apartamento que ha sido cuidadosamente renovado en dos un…
$451,633
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Rijeka – Apartamento exclusivo en el corazón de la ciudad, primera fila junto al mar, junto …
$543,569
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 6
Un apartamento limpio y totalmente amueblado está en venta en una ubicación atractiva en Bel…
$280,403
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 295 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Se ofrece un ático en venta en la segunda planta de un nuevo edificio reside…
$2,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 4
KANTRIDA RESIDENCE – presentamos orgullosamente un lujoso complejo residencial en construcci…
$586,089
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Apartamento de lujo en la primera planta de un nuevo edificio con una superficie to…
$689,516
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
En venta es un clásico apartamento de cinco habitaciones de 140 m2, situado en una zona tran…
$356,250
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
Un confortable apartamento de dos dormitorios con una sala de estar está en venta en la segu…
$333,266
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 12
En venta es un amplio apartamento de tres dormitorios con sala de estar, con un total de 91 …
$333,266
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Venta es un apartamento totalmente amueblado con una superficie total de 41 m2 (35.5 m2 de e…
$333,266
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 9
En una de las ubicaciones más buscadas en Rijeka, en Belvedere, un apartamento excepcionalme…
$247,077
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en Škurinje 60 m2, Balcón con Vista Mar En una ubicación excelente y t…
$250,524
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Apartamento no. 1, tipo 2 dormitorios + salón, se ofrece a la venta, situado…
$804,436
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 21
Un amplio y funcional apartamento con una superficie total de 87,57 m2 está en venta, situad…
$281,219
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 156 m²
Número de plantas 6
En venta es un excepcionalmente raro y realmente único apartamento de estilo mansión situado…
$861,896
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Rijeka, centro, cerca del mercado Rijeka, ofrecemos un apartamento clásico de cinco habitaci…
$458,528
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2540
$620,565
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Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 4
Un apartamento moderno y totalmente equipado está disponible para alquilar en Zamet, en un e…
$632,057
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Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Número de plantas 2
En una ubicación tranquila y amigable con la familia en Pehlin, cerca de todas las comodidad…
$370,041
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 5
Venta: un apartamento de tres dormitorios en una atractiva ubicación en Sušak, al suroeste, …
$287,299
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Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2449
$746,976
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