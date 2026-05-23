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Apartamentos con garaje en venta en Grad Rijeka, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Apartamento no. 3, tipo 2 dormitorios + salón, se ofrece a la venta, situado…
$919,355
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 2932
$303,387
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 295 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Se ofrece un ático en venta en la segunda planta de un nuevo edificio reside…
$2,07M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 4
KANTRIDA RESIDENCE – presentamos orgullosamente un lujoso complejo residencial en construcci…
$586,089
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Apartamento no. 2, tipo 2 dormitorios + salón, se ofrece a la venta, situado en la planta ba…
$861,896
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 4
En una zona tranquila de Zamet, rodeada de vegetación, un edificio residencial moderno está …
$354,548
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GrekodomGrekodom
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Rijeka – Bivio Apartamento no. 1, tipo 2 dormitorios + salón, se ofrece a la venta, situado…
$804,436
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2540
$620,565
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Parámetros de las propiedades en Grad Rijeka, Croacia

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