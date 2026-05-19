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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Croacia

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Opcina Viskovo
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10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento amueblado para alquiler a largo plazo está disponible en Opatija, en e…
$3,448
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Disponible para alquiler a largo plazo: un amplio apartamento de 3 dormitorios situado en la…
$2,069
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
Rijeka, City Center – Apartamento completamente amueblado para alquilar Un apartamento total…
$1,494
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de 3 dormitorios de 118 m2 está disponible para alquilar en Kostrena. …
$1,721
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
Hay una villa pareada para alquiler a largo plazo con vistas al mar. La villa está situada e…
$3,448
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – Apartamento de un dormitorio con sala de estar y terraza para alquilar Esta…
$1,149
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de tres habitaciones de 118 m2 se alquila en Kostrena. Situado en la p…
$1,836
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Ičići, amplio apartamento de tres dormitorios con una hermosa vista, situado en la primera p…
$2,298
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Un amplio apartamento de tres dormitorios está disponible para alquiler a largo plazo en Iči…
$2,069
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 4
Un apartamento elegante y espacioso de dos dormitorios con una sala de estar, que cubre 72 m…
$1,724
por mes
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