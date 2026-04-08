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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Grad Rijeka, Croacia

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24 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
A spacious apartment is available for long-term rent in the Srdoči neighborhood, located on …
$1,034
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 4
For long-term rent: a spacious apartment of 104 m² with two bathrooms and an additional toil…
$1,609
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
In the quiet and desirable Belveder neighborhood, a fully furnished apartment of 74 m2 is fo…
$804
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Número de plantas 3
En una zona tranquila de Vojak, en una ubicación buscada cerca del Campus Universitario, se …
$1,620
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 4
A smart and spacious two-bedroom apartment with a living room, covering 72 m², is available …
$1,724
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 4
A luxurious apartment is available for rent in the center of Rijeka, near the theater. The a…
$2,298
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 2366
$4,022
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 5
A classic three-room apartment of 74 m² is available for rent, located on the third floor of…
$804
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 4
A modern, fully equipped apartment is available for rent in Zamet, in a newly built building…
$1,839
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Un hermoso apartamento de 61 m2 se alquila a poca distancia de Korzo. Consta de un dormitori…
$1,102
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 3
For rent: a spacious and fully furnished 3-bedroom apartment with living room (3BR + LR) in …
$1,606
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
KANTRIDA – ONE-BEDROOM APARTMENT WITH LIVING ROOM, 50 m² – LONG-TERM RENTAL We offer a one-…
$1,839
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 2337
$1,379
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2345
$2,241
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 5
A two-bedroom apartment with living room, 76 m² with balcony, is available for rent in the v…
$1,724
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
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Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
Rijeka, City Center – Fully Furnished Apartment for Rent A fully equipped and furnished apar…
$1,494
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Número de plantas 4
Un amplio y completamente renovado apartamento se encuentra en el centro de Rijeka. El apart…
$2,298
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
A luxurious apartment for rent on the first floor of a two-story villa in Martinkovac, with …
$2,295
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – One-Bedroom Apartment with Living Room and Terrace for Rent We are mediatin…
$1,149
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 11
A beautifully furnished 2-bedroom apartment with living room (2BR + LR), 63 m² – fully furni…
$1,149
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 5
A completely newly renovated three-bedroom apartment is for rent in the center of Rijeka, in…
$1,147
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
A luxurious ground floor apartment in a two-storey villa in Martinkovac is for rent with a s…
$2,869
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 4
En Rijeka, un apartamento moderno y bien equipado está disponible para alquilar en el mismo …
$1,149
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Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
En la zona de Brašćine, un cómodo apartamento de una habitación con una amplia terraza y jar…
$919
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