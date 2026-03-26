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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Opcina Kostrena, Croacia

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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
A semi-detached villa for long-term rent with a sea view is available. The villa is situated…
$3,448
por mes
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English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 1 habitacion en Kostrena, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Kostrena, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2764
$1,034
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 4
A 3-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Kostrena. Located on the second floo…
$1,377
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
A luxurious three-bedroom apartment of 118 m² is available for rent in Kostrena. Located on …
$1,721
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2938
$1,609
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
Un apartamento recientemente renovado en un edificio moderno está disponible para alquiler a…
$2,528
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 3
Kostrena, a modern, fully furnished apartment for rent, located in the basement, but due to …
$1,264
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
A luxurious three-room apartment of 118 m² is for rent in Kostrena. Located on the ground fl…
$1,836
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Kostrena, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Kostrena, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 1
A beautiful two-bedroom apartment of 55 m² is available for rent in a quiet area of Kostrena…
$1,262
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
Kostrena – Two-Storey Apartment with Sea View and Pool Access A two-storey apartment is ava…
$1,609
por mes
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