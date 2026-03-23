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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Opcina Viskovo, Croacia

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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sroki, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Sroki, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
En una zona tranquila de Viškovo, en un edificio de nueva construcción, un apartamento moder…
$804
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 3
A modern two-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Marčelji, in a peaceful and…
$1,264
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marinici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Fully equipped and furnished apartment of 100 m², with a spacious 30 m² terrace offering a s…
$1,322
por mes
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