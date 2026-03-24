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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Grad Opatija, Croacia

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Available for long-term rent: a spacious 3-bedroom apartment located on the second floor of …
$2,069
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Located in Opatija, just 800 meters from Lipovica Beach and less than 1 km from Škrbići Beac…
$1,262
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Ičići, amplio apartamento de tres dormitorios con una hermosa vista, situado en la primera p…
$2,298
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
A spacious three-bedroom apartment is available for long-term rent in Ičići, located on the …
$2,069
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento amueblado para alquiler a largo plazo está disponible en Opatija, en e…
$3,448
por mes
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