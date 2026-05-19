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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Croacia

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Grad Rijeka
25
Grad Opatija
5
Opcina Viskovo
4
Grad Kastav
3
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34 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 2213
$937
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
Kostrena – Apartamento de dos pisos con vistas al mar y acceso a piscina Un apartamento de …
$1,609
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento amueblado para alquiler a largo plazo está disponible en Opatija, en e…
$3,448
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Disponible para alquiler a largo plazo: un amplio apartamento de 3 dormitorios situado en la…
$2,069
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 3
Kostrena, un moderno apartamento totalmente amueblado en alquiler, situado en el sótano, per…
$1,264
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de 3 dormitorios de 118 m2 está disponible para alquilar en Kostrena. …
$1,721
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Un amplio apartamento está disponible para alquiler a largo plazo en el barrio de Srdoči, si…
$1,034
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 4
Un lujoso apartamento está disponible para alquilar en el centro de Rijeka, cerca del teatro…
$2,298
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
Hay una villa pareada para alquiler a largo plazo con vistas al mar. La villa está situada e…
$3,448
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – Apartamento de un dormitorio con sala de estar y terraza para alquilar Esta…
$1,149
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2345
$2,241
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Sroki, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Sroki, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
En una zona tranquila de Viškovo, en un edificio de nueva construcción, un apartamento moder…
$804
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2428
$1,322
por mes
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
En una parte tranquila y bien mantenida de Kastav, en un edificio de nueva construcción con …
$1,609
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
En alquiler es un apartamento muy amplio y luminoso de 110 m2, situado en una zona tranquila…
$1,954
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 5
Un apartamento de dos dormitorios con salón, 76 m2 con balcón, está disponible para alquilar…
$1,724
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2938
$1,609
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Lovran, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Lovran, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Lovran, estamos mediando en el alquiler a largo plazo de un apartamento moderno y nuevo para…
$1,954
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 3089
$1,642
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Número de plantas 3
En una zona tranquila de Vojak, en una ubicación buscada cerca del Campus Universitario, se …
$1,620
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2427
$1,322
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Un lujoso apartamento en alquiler en la primera planta de una villa de dos pisos en Martinko…
$2,295
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 11
Un hermoso apartamento de 2 dormitorios con salón (2BR + LR), 63 m2 – totalmente amueblado, …
$1,149
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Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Lovran, estamos mediando en el alquiler a largo plazo de un apartamento moderno y nuevo para…
$2,528
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marinici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Apartamento totalmente equipado y amueblado de 100 m2, con una amplia terraza de 30 m2 que o…
$1,322
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un ático moderno y muy atractivo, situado en un edificio residencial más pequeño d…
$1,758
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 4
Un apartamento moderno y totalmente equipado está disponible para alquilar en Zamet, en un e…
$1,839
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Un hermoso apartamento de 61 m2 se alquila a poca distancia de Korzo. Consta de un dormitori…
$1,102
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Un lujoso apartamento en planta baja en una villa de dos plantas en Martinkovac se alquila c…
$2,869
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Ičići, amplio apartamento de tres dormitorios con una hermosa vista, situado en la primera p…
$2,298
por mes
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