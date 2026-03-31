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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Grad Kastav, Croacia

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
En alquiler es un apartamento muy amplio y luminoso de 110 m2, situado en una zona tranquila…
$1,954
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 5 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
En una parte tranquila y bien mantenida de Kastav, en un edificio moderno, construido recien…
$2,069
por mes
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
En una parte tranquila y bien mantenida de Kastav, en un edificio de nueva construcción con …
$1,609
por mes
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