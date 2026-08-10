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Locales comerciales en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
9
Grad Opatija
27
Opcina Omisalj
27
Grad Crikvenica
18
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117 propiedades total found
Hotel 700 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 700 m²
Apartamento de 700m2 con piscina + 6000m2 de terreno con un proyecto para un resort de biene…
$4,23M
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Hotel 3 000 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 3 000 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 3 000 m²
Posibilidad de pagar por cuotas durante 2 años - oferta especial del Vendedor!Un magnífico e…
$12,69M
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Hotel 5 369 m² en Grad Rijeka, Croacia
Hotel 5 369 m²
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 60
Nº de cuartos de baño 60
Área 5 369 m²
El precio bajó de 10 ml de euro a 8 ml de euro!Magnífico hotel de la primera línea del mar e…
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 750 m² en Grad Rijeka, Croacia
Hotel 750 m²
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 750 m²
Kraljevica Unfinished Hostel for Sale: Prime Investment Opportunity with Panoramic Kvarner V…
$684,396
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Hotel 370 m² en Opcina Matulji, Croacia
Hotel 370 m²
Opcina Matulji, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
¡Inmuebles! Precio antiguo era 975 000 eur, nuevo precio es 925 000 eur!Amplia casa multiuni…
$1,06M
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Hotel 960 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 960 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 960 m²
Apartamento en venta en Lovran, Opatija riviera, a 300 metros del mar!Ofrece 6 apartamentos …
$1,89M
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Hotel 370 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 370 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 370 m²
Villa con impresionante vista al mar y con piscina cca.1 km de la playa!El área total es de …
$2,40M
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Propiedad comercial 274 m² en Crikvenica, Croacia
Propiedad comercial 274 m²
Crikvenica, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 274 m²
En venta es un restaurante totalmente equipado en una ubicación muy atractiva en Crikvenica,…
$865,072
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Propiedad comercial 1 258 m² en Martinscica, Croacia
Propiedad comercial 1 258 m²
Martinscica, Croacia
Nº de cuartos de baño 31
Área 1 258 m²
In the untouched nature with crystal clear sea, there is a fully equipped hotel with a prono…
$5,59M
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Hotel 170 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 170 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Planta baja con jardín y maravillosa vista al mar en venta en Volosko a solo 300 metros del …
Precio en demanda
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Hotel 700 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 700 m²
¡Una oportunidad única en Lovran!Apartamento de 700m2 con piscina + 6000m2 de terreno con un…
$4,23M
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Hotel 390 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 390 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Apartamento de 6 apartamentos en venta en Veprinac!Bonita vista desde los apartamentos super…
$661,929
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Hotel 255 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 255 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Mini-hotel de 3 casas adjuntas con una piscina en un lugar tranquilo en la isla de Krk. Es u…
$1,37M
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Hotel 800 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 800 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Hermosa casa de 800m2, segunda fila al mar en un territorio de 2000m2 en la zona de Crikveni…
Precio en demanda
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Hotel 610 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 610 m²
Crikvenica, Croacia
Área 610 m²
Propiedad turística con varios apartamentos y fantásticas vistas al mar en la zona de Crikve…
$1,21M
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Hotel 400 m² en Selce, Croacia
Hotel 400 m²
Selce, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Apart-hotel con maravillosas vistas al mar en Selce aprox. ¡200 metros del mar!Superficie to…
$980,709
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Hotel 763 m² en Barbat, Croacia
Hotel 763 m²
Barbat, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 763 m²
Esta espectacular finca frente al agua en la isla de Rab ofrece una oportunidad de inversión…
$2,18M
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Hotel 500 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 500 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casa de huéspedes con 7 apartamentos en Dobrinj en la península de Krk!De hecho, es una casa…
$591,581
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Hotel 420 m² en Icici, Croacia
Hotel 420 m²
Icici, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Casa en Icicici a 200 metros del mar para la renovación.El espacio total es de 420 m2. Parce…
$1,71M
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Hotel 495 m² en Opcina Matulji, Croacia
Hotel 495 m²
Opcina Matulji, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 495 m²
Casa con alquiler turístico establecido en Matulji sobre Opatija!Situado cerca del mar, esta…
$1,43M
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Hotel 210 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 210 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Casa en Punat con 5 apartamentos, primera línea al mar!Situado en la primera fila al mar en …
$1,14M
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Hotel 300 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 300 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Casa de invitados reformada con 5 apartamentos cerca del mar en Malinska, a solo 100-150 met…
$1,09M
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Hotel 627 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 627 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 627 m²
Una propiedad turística única situada en primera fila al mar está ahora disponible en la par…
$5,94M
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Hotel 600 m² en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Hotel 600 m²
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 15
Área 600 m²
Precio cayó de 4 500 000 eur, nuevo precio - 3 500 000 eur!Maravilloso nuevo hotel en primer…
$4,00M
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Hotel 364 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 364 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 364 m²
Maravillosa propiedad turística con 7 apartamentos en Jadranovo, Crikvenica, con vistas al m…
$594,134
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Hotel 600 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 600 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Malinska: Propiedad de inversión ideal para el turismo en la isla de Krk!Esta propiedad expa…
$743,373
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Hotel 180 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 180 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Este hotel boutique de 4**** estrellas está situado en el corazón del casco antiguo de Krk, …
$1,37M
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Hotel 600 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 600 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Propiedad turística sólida de 4 apartamentos en Lovran a solo 200 metros del mar!La superfic…
$2,88M
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Hotel 1 000 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 12
Área 1 000 m²
El precio bajó de 1 660 000 eur a 1 400 000 eur!Casa de huéspedes de lujo sobre Opatija en V…
$1,66M
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Hotel 160 m² en Malinska, Croacia
Hotel 160 m²
Malinska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa de tres apartamentos en Malinska, isla de Krk, a 1,5 km del mar!El área total es de 160…
$648,501
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