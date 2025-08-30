Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Opatija
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Grad Opatija, Croacia

hoteles
26
27 propiedades total found
Hotel 840 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 840 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 840 m²
Propiedad única en Moscenicka Draga a solo 100 metros del mar!Una oportunidad de inversión e…
$4,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 710 m² en Ika, Croacia
Hotel 710 m²
Ika, Croacia
Dormitorios 10
Área 710 m²
Villa para uso turístico y de negocios, a 10 metros del mar en Opatija Riviera!Esta impresio…
$4,72M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 420 m² en Icici, Croacia
Hotel 420 m²
Icici, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Casa en Icicici a 200 metros del mar para la renovación.El espacio total es de 420 m2. Parce…
$1,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 300 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 300 m²
Grad Opatija, Croacia
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Propiedad turística con vista al mar en Lovran!La superficie total es de 390 m2, el edificio…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 600 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 600 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 600 m²
Amplia casa en Mošćenice, Mošćenička Draga, con vistas al mar!Le presentamos un hostal indep…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 390 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 390 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Apartamento de 6 apartamentos en venta en Veprinac!Bonita vista desde los apartamentos super…
$664,189
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 000 m²
Hermosa pansión de estilo boutique con piscina y impresionante vista al mar en Veprinac sobr…
$1,86M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 170 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 170 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Planta baja con jardín y maravillosa vista al mar en venta en Volosko a solo 300 metros del …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 205 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 1 205 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 205 m²
Fantástica propiedad turística frente a la playa de arena en Opatija riviera a sólo 90 metro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 700 m²
¡Una oportunidad única en Lovran!Apartamento de 700m2 con piscina + 6000m2 de terreno con un…
$4,26M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 370 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 370 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 370 m²
Gran villa con varios apartamentos en alquiler en el centro de Opatija con increíbles velas …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 660 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 660 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 660 m²
Propiedad de gran potencial en Volosko (Tosine) a la venta con impresionantes vistas al mar!…
$1,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 641 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 641 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 641 m²
Ofrecemos una fantástica villa en el centro de Opatija. La villa con una superficie neta de …
$4,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 3 000 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 3 000 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 3 000 m²
Posibilidad de pagar por cuotas durante 2 años - oferta especial del Vendedor!Un magnífico e…
$12,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 190 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 190 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 190 m²
Perfectamente aislado casa de huéspedes tranquila de 6 apartamentos con piscina en Moscenick…
$990,458
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 500 m² en Icici, Croacia
Hotel 1 500 m²
Icici, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Precioso apart-hotel en Icici a solo 40 metros de ACI-marina!¡Fantásticas vistas al mar!El á…
$8,62M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 960 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 960 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 960 m²
Apartamento en venta en Lovran, Opatija riviera, a 300 metros del mar!Ofrece 6 apartamentos …
$1,92M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Edificio multiapartamento en Veprinac sobre Opatija con piscina y vistas al mar distantes!El…
$1,87M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 482 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 482 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 482 m²
Gran inversión - casa unifamiliar a sólo 80 m del mar en Ika, Opatija riviera - maravillosas…
$1,46M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 500 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Ideal mini-hotel o residencia senior en Croacia en Opatija!El área total es de 500 metros cu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 505 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 505 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 505 m²
Moderna finca con 5 apartamentos en Opatija (Opric) en un oasis de paz con cinco unidades re…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² en Icici, Croacia
Hotel 500 m²
Icici, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 500 m²
Propiedad multiapartamento de 8 apartamentos con piscina en Opric sobre Opatija!El espacio t…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 700 m²
Grad Opatija, Croacia
Área 700 m²
Apartamento de 700m2 con piscina + 6000m2 de terreno con un proyecto para un resort de biene…
$4,31M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 9 000 m² en Grad Opatija, Croacia
Hotel 9 000 m²
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 35
Área 9 000 m²
Unico recién construido apart-hotel en Opatija a sólo 500 metros de la playa!Gorgeous buildi…
$31,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
DEVELOPMENT PROJECT en Veprinac, Croacia
DEVELOPMENT PROJECT
Veprinac, Croacia
Se vende terreno para el desarrollo de 22 villas, se ha concedido un permiso para la constru…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Hotel 1 000 m² en Veprinac, Croacia
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 12
Área 1 000 m²
El precio bajó de 1 660 000 eur a 1 400 000 eur!Casa de huéspedes de lujo sobre Opatija en V…
$1,63M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA en Ika, Croacia
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA
Ika, Croacia
Área 2 500 m²
Hotel boutique en venta en la zona de Opatija, junto a la playa de la ciudad y el mercado de…
$9,76M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir