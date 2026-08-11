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Locales comerciales en venta en Grad Crikvenica, Croacia

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Crikvenica
10
18 propiedades total found
Hotel 370 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 370 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 370 m²
Villa con impresionante vista al mar y con piscina cca.1 km de la playa!El área total es de …
$2,40M
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Propiedad comercial 274 m² en Crikvenica, Croacia
Propiedad comercial 274 m²
Crikvenica, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 274 m²
En venta es un restaurante totalmente equipado en una ubicación muy atractiva en Crikvenica,…
$865,072
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Hotel 800 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 800 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Hermosa casa de 800m2, segunda fila al mar en un territorio de 2000m2 en la zona de Crikveni…
Precio en demanda
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TekceTekce
Hotel 610 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 610 m²
Crikvenica, Croacia
Área 610 m²
Propiedad turística con varios apartamentos y fantásticas vistas al mar en la zona de Crikve…
$1,21M
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Hotel 400 m² en Selce, Croacia
Hotel 400 m²
Selce, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Apart-hotel con maravillosas vistas al mar en Selce aprox. ¡200 metros del mar!Superficie to…
$980,709
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Hotel 364 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 364 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 364 m²
Maravillosa propiedad turística con 7 apartamentos en Jadranovo, Crikvenica, con vistas al m…
$594,134
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Hotel 520 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 520 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 520 m²
Magnífica propiedad con piscina en venta en Crikvenica, a solo 50 metros del mar en la segun…
Precio en demanda
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Hotel 350 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 350 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
DRAMALJ – Excelente Apartamento Casa, 130 Metros del Mar!Estamos ofreciendo una hermosa y es…
$783,401
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Hotel 440 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 440 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 440 m²
Gran propiedad turística en Crikvenica, a 300 metros del mar, con vistas al mar, con piscina…
$1,54M
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Hotel 300 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 300 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Apart-house 150 metros del mar en Selce, zona de Crikvenica!El área total es de 300 metros c…
Precio en demanda
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Hotel 300 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 300 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Casa de apartamentos única con 5 apartamentos en Dramalj!Venta: casa de lujo en Dramalj, a s…
$914,920
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Hotel 630 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 630 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 630 m²
Excelente propiedad de inversión en Crikvenica - 5 estrellas boutuque-hotel en construcción!…
$2,08M
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Hotel 178 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 178 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 178 m²
CRIKVENICA - Nueva construcción de lujo con vista al mar, a sólo 200 metros de la costa! Sup…
$1,02M
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Hotel 340 m² en Jadranovo, Croacia
Hotel 340 m²
Jadranovo, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
CRIKVENICA, JADRANOVO – Casa espaciosa y funcional con cuatro unidades residenciales separad…
$1,13M
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Hotel 352 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 352 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 352 m²
Villa de lujo en venta en Crikvenica – 4 unidades residenciales, piscina y vistas al mar!A s…
$982,606
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Hotel 550 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 550 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Apart-house de 4 apartamentos con vistas al mar en Crikvenica, a 400 metros del mar, con inc…
Precio en demanda
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Hotel 230 m² en Crikvenica, Croacia
Hotel 230 m²
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Casa con 5 apartamentos en Jadranovo, Crikvenica- muy típico!Está a sólo 350 metros del mar …
$594,134
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Hotel 5 000 m² en Selce, Croacia
Hotel 5 000 m²
Selce, Croacia
Habitaciones 60
Área 5 000 m²
Crikvenica, Selce, hotel en una ubicación muy agradable, a solo 10 m del mar turquesa crista…
$9,23M
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