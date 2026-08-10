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Restaurantes en venta en Zagreb, Croacia

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Restaurante, cafetería 334 m² en Zagreb, Croacia
Restaurante, cafetería 334 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 1
Área 334 m²
Ilica, cerca de calle Frankopanska Espacio de negocios- Restaurante, zona de 333,80 m2 en la…
$842,033
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Restaurante, cafetería 141 m² en Zagreb, Croacia
Restaurante, cafetería 141 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 141 m²
Donji Grad, Tomislav Square Cult pub "Tomislav" con una superficie total de 141m2 en la plan…
$842,033
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