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Arrendamiento a largo plazo villas en Phnom Penh, Camboya

Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
Khan Boeng Keng Kang
12
Khan Chamkar Mon
13
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48 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
Piso 2
Esta elegante y espaciosa villa en Tuol Tumpung 1 es perfecta para aquellos que buscan un es…
$2,200
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Chamkarmon ofrece la combinación perfecta de comodi…
$4,000
por mes
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Villa en Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Camboya
Área 600 m²
Piso 3
Escapar a esta exquisita villa en alquiler en el serena Khan Dangkor distrito, ofreciendo un…
$1,200
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$2,500
por mes
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Villa 7 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Villa 7 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 442 m²
Piso 4
Esta prestigiosa villa de lujo de 4 pisos, situada en el distrito de alto crecimiento de Kha…
$6,000
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Esta elegante villa de tres pisos ofrece amplias zonas de estar llenas de luz natural, crean…
$6,500
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Spean Thmor, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Spean Thmor, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Una villa espaciosa y de lujo está disponible para alquilar en la comunidad Borey Peng Heng.…
$850
por mes
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Villa 7 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 7 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Piso 2
Esta elegante Villa Queen se encuentra en Borey Peng Huoth Beong Snor y está disponible para…
$5,000
por mes
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Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 631 m²
Esta impresionante villa en el corazón de Boeung Keng Kang 1, a pocos pasos de Monivong Blvd…
$7,500
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Piso 2
Esta impresionante Villa de 4 dormitorios, 6 baños ofrece comodidad y comodidad modernas. Di…
$3,000
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Khan Chroy Changvar, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Piso 3
Abrazar una vida de comodidad y elegancia en esta excepcional villa de 5 dormitorios en alqu…
$8,000
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 336 m²
Piso 2
Experimente el pináculo de lujo viviendo en la comunidad cerrada más prestigiosa de Phnom Pe…
$2,800
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 432 m²
Piso 2
Ubicado en uno de los barrios más buscados de Phnom Penh, esta villa de 5 dormitorios en Boe…
$5,500
por mes
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Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Esta villa se encuentra en Khan Toul Kork, una zona central rodeada de diversas comodidades …
$5,000
por mes
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Villa de 9 habitaciones en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 630 m²
Piso 4
¿Buscas un espacio serio en Phnom Penh? Esto no es sólo una casa; es una villa espeluznante …
$7,000
por mes
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Villa de 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Este amplio apartamento de 162 m2 ofrece comodidad y comodidad modernas en una ubicación muy…
$3,500
por mes
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Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 510 m²
Piso 2
Situado en el prestigioso Khan Boeung Keng Kong 1, esta espaciosa villa abarca un generoso 5…
$5,000
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 544 m²
Esta espaciosa villa en alquiler en Tonle Basac se encuentra en un generoso tamaño de tierra…
$2,500
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 562 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa de 5 dormitorios en BKK1 ofrece una oportunidad excepcional para embaja…
$5,500
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 368 m²
Esta impresionante villa queen esquina en la zona de Russey Keo ofrece un espacio excepciona…
$6,500
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 2
Esta elegante villa en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una ubicación privilegiada cerca del …
$2,200
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Piso 2
Situado en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov, esta villa de 2 pisos ofrece un amplio a…
$2,000
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 504 m²
Piso 2
Descubre una oportunidad excepcional con esta elegante villa en Khan Boeung Keng Kang. Situa…
$5,000
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Khan Dangkao, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 231 m²
Piso 2
Esta villa de 5 dormitorios premium en alquiler en Borey ML, Khan Dangkor , ofrece una oport…
$1,500
por mes
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Villa 8 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Villa 8 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 529 m²
Piso 2
Esta villa individual generosa se encuentra a pocos minutos de Boeung Trabek Plaza en Chamka…
$4,500
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Roluoh, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Roluoh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 236 m²
Piso 2
Esta villa de 2 plantas se encuentra dentro de la bien organizada comunidad Borey ML Green L…
$1,500
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 476 m²
Esta villa es perfecta para aquellos que buscan una propiedad amplia y bien ubicada en el co…
$6,000
por mes
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Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Disfrute de una vida sofisticada con esta magnífica villa de 6 dormitorios y 6 baños en alqu…
$2,300
por mes
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Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2
Amplia y versátil, esta villa de 2 plantas se encuentra en una zona tranquila de Phsar Daeum…
$1,100
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en la zona tranquila y central de S…
$2,500
por mes
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