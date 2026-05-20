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Residencia Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
de
$90,000
de
$1,500/m²
;
23
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ID: 36768
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Toul Kork
  • Pueblo
    Sangkat Boeung Kak Ti Muoy
  • Dirección
    Street 335

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    49

Sobre el complejo

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Megakim World Corp. presenta Time Square 7, un condominio de altura de nueva generación situado en el distrito de rápido crecimiento de Toul Kork de Phnom Penh.

Diseñado para estilos de vida urbanos modernos, este proyecto combina asequibilidad, funcionalidad y fuerte potencial de inversión en uno de los lugares más deseables de la ciudad.

Ubicación

Situado a lo largo de las calles 335, 538, y 540, los residentes gozan de fácil acceso a la Avenida TK, AEON Mall 2, escuelas internacionales, cafés y restaurantes.

Panorama general de la construcción

  • 49 pisos
  • Unidades dúplex (35F–47F)
  • Residencias clásicas (8F–33F)
  • Club floor (34F)
  • Piscina infinita & sky gym (48F)
  • Salón de cielo (49F)
  • Aparcamiento + venta al por menor + estilo de vida

Key Amenities

  • Infinito cielo piscina & cielo gimnasio
  • Cine, bolera & salón
  • Hoja de jogging, zona de barbacoa, zona de niños " co-kitchen
  • Golf contorno & espacios recreativos

Una torre de estilo de vida completa que combina comodidad, comodidad y valor de inversión a largo plazo en el corazón de Toul Kork.

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Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya

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Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
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