Residencia Time Square 7 – Modern High-Rise Living in Toul Kork

Megakim World Corp. presenta Time Square 7, un condominio de altura de nueva generación situado en el distrito de rápido crecimiento de Toul Kork de Phnom Penh.

Diseñado para estilos de vida urbanos modernos, este proyecto combina asequibilidad, funcionalidad y fuerte potencial de inversión en uno de los lugares más deseables de la ciudad.

Ubicación

Situado a lo largo de las calles 335, 538, y 540, los residentes gozan de fácil acceso a la Avenida TK, AEON Mall 2, escuelas internacionales, cafés y restaurantes.

Panorama general de la construcción

49 pisos

Unidades dúplex (35F–47F)

Residencias clásicas (8F–33F)

Club floor (34F)

Piscina infinita & sky gym (48F)

Salón de cielo (49F)

Aparcamiento + venta al por menor + estilo de vida

Key Amenities

Infinito cielo piscina & cielo gimnasio

Cine, bolera & salón

Hoja de jogging, zona de barbacoa, zona de niños " co-kitchen

Golf contorno & espacios recreativos

Una torre de estilo de vida completa que combina comodidad, comodidad y valor de inversión a largo plazo en el corazón de Toul Kork.