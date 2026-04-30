Piso en edificio nuevo Kingston Royale

Kingston Royale — Desarrollo residencial moderno en Phnom Penh 🏙✨
Kingston Royale es un proyecto residencial multifuncional en Phnom Penh, que ofrece una entrada asequible en el mercado inmobiliario con fuerte potencial de inversión.
El desarrollo se encuentra cerca de Hun Sen Boulevard (Highway No.1), una zona de rápido crecimiento con excelente conectividad y acceso rápido al nuevo aeropuerto internacional.
📅 Conclusión: Q4 2027
-...
🏡 Tipos de propiedad
El proyecto ofrece unidades modernas y funcionales:
• 1 dormitorio: 43–55 m2 (de $47.000 con descuento)
• 2 dormitorios: 65–84,7 m2 (de $65.000 con descuento)
Todos los apartamentos son entregados:
✔ totalmente amueblada
✔ con electrodomésticos
✔ listo para vivir o alquiler
-...
🌴 Servicios e instalaciones
Kingston Royale proporciona una infraestructura de estilo de vida completo:
🏊 piscina
🧖 sauna & baño de vapor
🧘 Área de yoga
🏋️ gimnasio
🌿 azotea jardín
🛒 supermercado
🚗 estacionamiento (carros " motocicletas)
🛡 Seguridad 24/7
-...
🎁 Oferta especial
🔥 Mobiliario completo Paquete de Kingston
Incluye:
🛏 muebles completos
🍳 cocina equipada y electrodomésticos
📺 electrónica (TV, nevera, lavadora, AC)
💡 iluminación & decoración
📌 valor estimado: de 5.000 dólares
Las unidades están listas para el alquiler inmediatamente después de la entrega.
-...
💼 Aspectos destacados de las inversiones
✔ precio de entrada asequible
✔ Tipos de unidad de alta demanda (1BR " 2BR)
✔ fuerte potencial de alquiler
✔ ubicación de desarrollo rápido
-...
💳 Plan de pago
• 30% de pago inicial
• 36% de instalación en 36 meses
• 34% al finalizar o hasta 15 años de financiación (10%)
💰 Descuentos
• 30% DP → 13% descuento
• 40% DP → 14% descuento
• Pago 100% → hasta 20% de descuento
Opciones de pago flexibles y personalizables disponibles.
-...
Kingston Royale ofrece un equilibrio perfecto de asequibilidad, producto listo para usar, y fuerte potencial de inversión en Phnom Penh. ✨