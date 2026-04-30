Piso en edificio nuevo Kingston Royale

Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
$47,000
8
Última actualización: 17/4/26

Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Mean Chey
  • Pueblo
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Dirección
    Street 69BT

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    36

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Kingston Royale — Desarrollo residencial moderno en Phnom Penh 🏙✨

Kingston Royale es un proyecto residencial multifuncional en Phnom Penh, que ofrece una entrada asequible en el mercado inmobiliario con fuerte potencial de inversión.

El desarrollo se encuentra cerca de Hun Sen Boulevard (Highway No.1), una zona de rápido crecimiento con excelente conectividad y acceso rápido al nuevo aeropuerto internacional.

📅 Conclusión: Q4 2027

🏡 Tipos de propiedad

El proyecto ofrece unidades modernas y funcionales:

• 1 dormitorio: 43–55 m2 (de $47.000 con descuento)
• 2 dormitorios: 65–84,7 m2 (de $65.000 con descuento)

Todos los apartamentos son entregados:

✔ totalmente amueblada
✔ con electrodomésticos
✔ listo para vivir o alquiler

🌴 Servicios e instalaciones

Kingston Royale proporciona una infraestructura de estilo de vida completo:

🏊 piscina
🧖 sauna & baño de vapor
🧘 Área de yoga
🏋️ gimnasio
🌿 azotea jardín
🛒 supermercado
🚗 estacionamiento (carros " motocicletas)
🛡 Seguridad 24/7

🎁 Oferta especial

🔥 Mobiliario completo Paquete de Kingston

Incluye:

🛏 muebles completos
🍳 cocina equipada y electrodomésticos
📺 electrónica (TV, nevera, lavadora, AC)
💡 iluminación & decoración

📌 valor estimado: de 5.000 dólares

Las unidades están listas para el alquiler inmediatamente después de la entrega.

💼 Aspectos destacados de las inversiones

✔ precio de entrada asequible
✔ Tipos de unidad de alta demanda (1BR " 2BR)
✔ fuerte potencial de alquiler
✔ ubicación de desarrollo rápido

💳 Plan de pago

• 30% de pago inicial
• 36% de instalación en 36 meses
• 34% al finalizar o hasta 15 años de financiación (10%)

💰 Descuentos

• 30% DP → 13% descuento
• 40% DP → 14% descuento
• Pago 100% → hasta 20% de descuento

Opciones de pago flexibles y personalizables disponibles.

Kingston Royale ofrece un equilibrio perfecto de asequibilidad, producto listo para usar, y fuerte potencial de inversión en Phnom Penh. ✨

