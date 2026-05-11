Piso en edificio nuevo Time square 11 in BKK3, Phnom Penh

Time Square 11, también conocido como Time Castle XI, representa la próxima generación de vida urbana en el corazón de BKK3. Desarrollado por el famoso Megakim World Corp, este icono contemporáneo de 39 pisos está diseñado para aquellos que quieren experimentar la vibrante mezcla de culturas internacionales y locales que define Phnom Penh hoy. Ofrece una oportunidad única para vivir junto al distrito BKK1 premium mientras disfruta de precios de entrada mucho más asequibles, esencialmente proporcionando el doble del valor de su inversión.



El edificio cuenta con un sofisticado diseño arquitectónico con un puente de cielo que fluye a lo largo de la estructura, dando lugar a una espectacular colección de instalaciones en la azotea. El proyecto está planeado meticulosamente para separar las zonas de vida, estacionamiento y ocio para el máximo confort y seguridad.



Distribución e infraestructura del piso:



* Planta baja: Elegante vestíbulo principal y zona de recepción.

* Pisos 2 a 6: Cinco niveles dedicados de aparcamiento seguro.

* Pisos 7 a 39: Residencial "plantas clásicas" con unidades elegantes de 1 y 2 dormitorios.

* Rooftop (RF): Un centro de instalaciones premium que incluye un salón de cielo, piscina de cielo, gimnasio de cielo, patio de cielo, sala de niños, salón de piscina y cubierta de isla.



Las unidades residenciales están inspiradas en marcas de lujo global, ofreciendo una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes necesidades de inversión y estilo de vida:



* Hermes Units (2 Dormitorios): La emblemática oferta residencial, con amplios diseños de 2 dormitorios a 75 m2

* Unidades Chanel (1 dormitorio): Premium 1 dormitorio con 50 metros cuadrados de espacio.

* Unidades Prada (1 dormitorio): Diseños confortables y elegantes de 1 dormitorio a 45 metros cuadrados.

* Unidades Gucci (1 dormitorio): Opciones de 1 dormitorio diseñadas eficientemente a 38 metros cuadrados.

* Unidades de Dior (1 dormitorio): Acogedor y moderno 1 dormitorio que vive a 35 metros cuadrados.



Aspectos destacados de la inversión:



* Primera ubicación de BKK3 con alta demanda de alquiler y competencia limitada de alta altura en la zona inmediata.

* Amplia gama de servicios de estilo de vida incluyendo una piscina de 39 pisos y gimnasio con vistas panorámicas a la ciudad.

* Fuerte historial de desarrolladores con una tasa de terminación del 100% en todos los proyectos anteriores de Time Square.

* Condiciones de pago flexibles y posicionamiento estratégico para la apreciación de capital.



Ya sea que usted está buscando una inversión de alto rendimiento o una casa moderna en un vecindario que nunca duerme, Time Square 11 ofrece el equilibrio perfecto de lujo, ubicación y asequibilidad.



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